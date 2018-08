Gibson Brothers en Snap tijdens Back 2 the Music in Liempde

De eerste editie van Back 2 the Music, met een gastoptreden van de Amerikaanse discoformatie The Trammps, is de organisatie vorig jaar blijkbaar goed bevallen. De opzet van het evenement wordt dit keer herhaald. Naast The Gibson Brothers - bekend van jaren zeventig-hits als 'Que Sera Mi Vida', 'Non Stop Dance' en 'Cuba'- treedt Snap op. Die tweemansformatie had in de jaren negentig succes met onder meer de eurodancehits 'Eternity', 'The Power' en 'Rhythm is a Dancer'.