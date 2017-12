Groot muziekfestival We Are Electric verkast naar Liempde: The Prodigy en Justice op landgoed Velder

Het Lowlands van de dancemuziek. Dat wil de organisatie van dancefestival We Are Electric worden op de nieuwe locatie, Landgoed Velder in Liempde. Na drie jaar op het E3-Strand in Eersel vond de organisatie de tijd rijp om te verhuizen. De eerste editie op Velder is in het weekeinde van 6 tot en met 8 juli 2018. Het gaat nu om een contract voor vijf jaar. ,,Velder vinden we een waanzinnig mooie locatie", zegt directeur Peter Sanders van de BV Event Warehouse, dat ook onder meer Paaspop en concerten in het Klokgebouw in Eindhoven organiseert. Event Warehouse werkt voor We Are Electric samen met Mojo en het bedrijf Fourmation Entertainment.