Het Boxtel van... Arjen Witteveen: 'Handen ineenslaan en aan Boxtel denken'

Martin Garrix en The Prodigy op We Are Electric Boxtel

1 juni LIEMPDE - het volledige programma van het festival We Are Electric, dat dit jaar voor het eerst in Liempde wordt gehouden is vandaag bekendgemaakt. Eerder was al onthuld dat Martin Garrix en The Prodigy de hoofdacts op het festival zijn dat van 6 tot en met 8 juli op Landgoed Velder in Liempde wordt gehouden.