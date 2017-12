Het bruist en borrelt tussen de dino's: Oertijdmuseum Boxtel als wetenschapsmekka

Laboratoria

Museumbezoekers kunnen door open ramen van dichtbij zien wat er gebeurt en vragen stellen aan de onderzoekers. Ook mag iedereen die iets wonderlijks heeft gevonden in zijn eigen tuin of tijdens een boswandeling dit hier laten bestuderen. Boxtel is hiermee de achtste ArcheoHotspot van Nederland geworden."

Met een groot wit zuigapparaat is vrijwilligster Marina een stuk van de versteende boom aan het schoonblazen. Het enorme gevaarte is in 36 pallets vanuit een museum in Duitsland gearriveerd en wordt binnenkort tentoongesteld. ,,Het is echt de Mona Lisa onder de gefossiliseerde bomen", benadrukt Viegas. ,,Straks bouwen we 'm hier tot vier meter hoogte weer op. Daarvoor moet de vloer verstevigd worden, want het ding is loodzwaar."