Het Liempde van... Joop van der Pol

Geboren in Boxtel, maar hij woont al 35 jaar in Liempde en wil er nooit meer weg. Joop van der Pol (63) werkte veertig jaar voor het Brabants Dagblad en is een duizendpoot in vrijwilligerswerk. Hij is actief voor het Vrijwilligerssteunpunt, schrijft teksten voor De Zonnebloem en doet onder meer de pr voor de Boerenmèrt. Voorheen zette hij zich eveneens in voor de Brabantse Oldtimerdag. Daarnaast stond hij aan de wieg van de politieke partij Combinatie95 en zette zich in voor de Lokale Omroep Liempde (LOL), waar hij zijn 'eerste wankele schreden' in de videowereld zette. Hij is getrouwd met Wilma, directeur van de basisschool in Esch, heeft drie zoons en een kleinzoon.