Het Liempde van Leo van de Laar: ‘Ik heb een hekel aan tv-kijken’

Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap.

Deze week Leo van de Laar.

In zijn tuin kwetteren vogeltjes in een grote volière. Leo van de Laar (70) groeide op met vogels. ,,Toen ik een klein menneke was, hadden we kippen op de boerderij. We woonden aan de toegangsweg van Velder. Mijn vader leerde ons van alles over vogels: ‘Zag je die vink daar? Nee? Dan gaan we terug. Maar je mag er niet aankomen.”

En toen belandde Van de Laar met zijn echtgenote in een Liempdse wijk. ,,Het boerenbloed blijft toch stromen en ik besloot vogels te nemen. Ik heb onder andere gouldamadines.” Hij werd actief voor Vogelvereniging De Notenkraker en is alweer jaren voorzitter. ,,De coronatijd was wel een aderlating voor ons, maar afgelopen december hadden we gelukkig weer onze jaarlijkse vogeltentoonstelling. Over een week beginnen we weer met de voorbereiding van de volgende.”

Ook de openbare ruimte van Liempde profiteert van de activiteiten van De Notenkraker. ,,We hebben een nieuwe volière in de Kloostertuin mede gerealiseerd en wij zorgen voor de vogels die erin zitten. Er komen vaak bewoners van de Vlaswiek kijken, en kinderen van de basisschool.”

Verder plaatst en onderhoudt Van de Laar de AED’s van Heartsafe in alle kernen van de gemeente Boxtel. ,,En de maandelijkse controle van de AED’s in Liempde. En als er hier in het dorp een uitruk is geweest, ga ik de pads vervangen en kijken of er nieuwe batterijen nodig zijn.” Hij is al veertig jaar EHBO’er en heeft verschillende keren reanimatie toegepast. ,,Dat is altijd erg heftig, ook omdat je hier bijna iedereen kent.”

Bij het SPPiLL, daar is hij ook actief. ,,We houden alle plantenbakken bij. Snoeien, mest en water geven. En we geven veldlessen op school. Dan gaan de kinderen één dagdeel naar buiten, met een map met opdrachten. Staan ze tot hun buik in een poel te zoeken naar waterbeestjes. Sommigen gaan er met witte kleren in en komen er bruingrijs uit, haha.” Logischerwijs heeft hij zijn hart ook verpand aan de Natuurwerkgroep Liempde. ,,Ik doe de vogelinventarisatie.” En carnaval kan eveneens op hem rekenen. ,,Fijn om te kunnen meehelpen en om Liempde draaiend te houden. Bovendien kan ik niet stilzitten. Ik heb een hekel aan tv-kijken.”

Trots

,,Op de gemeenschapszin hier. Veel mensen helpen mee als er iets georganiseerd moet worden. Denk maar aan het Gazen Huis, Samenloop voor Hoop en onlangs Giro555 op het DVG-terrein. En veel vrijwilligers helpen bij de opvang van de vluchtelingen op Velder.”