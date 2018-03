Het raadsel van de gifgroene tuinkabouters in Boxtel

Ver­kie­zings­de­bat Boxtel: over historische en op handen zijnde vergissingen

8 maart BOXTEL - Nergens in Nederland, behalve in Boxtel, is meer een stad of dorp met een doorgaande route van en naar het industrieterrein dwars door het centrum. En daaraan moet subiet een einde komen. Dat betoogde lijsttrekker Herman van Wanrooij (INbox) vanavond tijdens het verkiezingsdebat van ondernemersvereniging SPIN in restaurant Rembrandt.