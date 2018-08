'Hevig bebloede automobilist' vlucht na ongeluk in Boxtel, politie weet hem te traceren

Met een coole blik lekker scratchen tijdens Jeugdvakan­tie­week Liempde

17 augustus LIEMPDE - Vingers aan de knoppen, een enorme koptelefoon op het hoofd en 'scratchen' maar. Vanmiddag volgden alle 260 deelnemers aan de Jeugdvakantieweek in Liempde een heuse DJ-workshop. Niet door naar een DJ te luisteren, maar door zelf met muziek, effecten en ritmes aan de slag te gaan. In opperste concentratie en met een coole blik waande een ieder zich voor even de nieuwe Tiësto of Armin van Buuren. Het was het hoogtepunt van de jubileumeditie van de vakantieweek, die helemaal opgebouwd was rondom het thema 'festival'.