Hobbyclub Boxtel probeert ouderen te 'ontzorgen'

,,Dit was een experiment. Belangstellenden konden hier twee dagen in de week kennismaken met onder meer schilderen, breien, Tai Chi, dansen, glasbewerking of gingen wandelen 'op' de Kampina. Achterliggende gedachte was dat veel ouderen in de zomer niet op vakantie gaan. De kinderen of kleinkinderen gaan wel weg naar het buitenland. Veel senioren krijgen dus minder bezoek. Er is deze maanden ook minder te doen. We hadden het idee dat vooral ouderen eenzamer zijn in de zomer. Wilden ze iets aanbieden. Had misschien met een gemiddelde van vijftig ouderen per weer wat meer belangstelling verwacht. Het was de eerste keer. Het was bovendien een hele hete zomer. De Zomerclub moet nog groeien."