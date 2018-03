Hoe zielig kun je worden: Inbreken bij de voedselbank

Werkloosheid in Meierij daalt licht

16 maart BOXTEL - De werkloosheid in de Meierij is afgelopen maand licht gedaald. In Haaren het meest: met 4,6 procent, in Boxtel met 3 procent, in Meierijstad met 0,3 procent en in Sint-Michielsgestel met 0,2 procent. Voor heel Brabant is de daling van het aantal werklozen met een ww-uitkering gemiddeld 0,7 procent. Voor het hele land 1,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.