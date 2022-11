Hoge concentratie koolmonoxide in appartementen Boxtel: vijf mensen naar het ziekenhuis

Werkloos­heid in Meierij daalt gestaag, vooral werkloze bouwvak­kers weer aan de slag

MEIERIJ - Het aantal werklozen met een ww-uitkering daalt gestaag in de Meierij. Dat blijkt uit cijfers over de maand september van het UWV. Boxtel laat de sterkste afname zien: 3,3 procent, in vergelijking met eind augustus. Dat is een stuk beter dan de gemiddelde daling in zowel Noordoost- Brabant als heel Brabant, beide -2 procent.

24 oktober