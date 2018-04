Honderden werken zich in Boxtel in het zweet en de modder voor zieke kinderen

Voordat de runs van 4,5 kilometer van start gingen, zweepte Brian de Ronde van 040 Fit! de deelnemers nog even op tijdens een warming up. „Even de spieren warm maken!”

Ruim tweehonderd deelnemers deden mee aan de run die door onder andere Martijn van Hevelingen van 040 Fit! was georganiseerd. De opbrengst gaat naar de stichting Energy4All, voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. „Ik wilde al langere tijd een obstakelrun organiseren”, aldus John Brusselers van De Langspier. „Toen kwam ik in contact met 040 Fit!, en zij wilden het ook graag. De directeur van 040 Fit! kent een kind met deze stofwisselingsziekte en het is goed dat deze ziekte wat meer onder de aandacht komt. Voortaan willen we dit elk jaar organiseren en dan gekoppeld aan een goed doel. Ten eerste is dat goed en ten tweede vinden mensen het prettig om iets te presteren voor een goed doel.”

Mariëlle van de Loo en haar zoon Kas (11) deden mee; vader Paul was mee ter aanmoediging. „Mwah, mijn vader is gewoon te lui”, liet Kas weten. „Maar ik vraag me af hoe ik zelf het ga doen. Ik heb de conditie van een zandzak.” Toch bleek dat erg mee te vallen. Bij het eerste obstakel – de deelnemers moesten door het water tijgeren, onder een open vlonder door – ging bij Kas de knop om en hij deed fanatiek mee. Doorweekt en modderig bereikte hij de finish. „Het was erg leuk en eerlijk gezegd had ik het moeilijker verwacht.” Ook Paul en Jo-Ann Goossens en hun kinderen Faye (10) en Quin (8) deden mee. „Het viel wel mee”, vond Quin die de monkey bar moest laten schieten vanwege zijn gekneusde pols.

Handje helpen

Op een van de andere obstakels, een grote duiker, zat vrijwilligster Renee Swinkels. Met opmerkingen als ‘Ben jij sneller dan pappa?’ en ‘Ik ren even mee, kijken of ik sneller ben dan jij’ daagde ze veel kinderen uit, die daar gretig op ingingen. Hier en daar hielp Swinkels een handje met klauteren. „En we moeten natuurlijk opletten dat er niets gebeurt. Het moet wel veilig zijn.” Intussen kuierden Marjolein Bekkers en haar zevenjarige zoon Daan en diens even oude vriendje Teun voorbij. „Soms lopen we even rustig. Fantastisch dit. Teun en Daan motiveren elkaar echt, want ze willen niet voor elkaar onder doen.”