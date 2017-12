Ik Vertrek, maar dan zonder camera's: Petra en Geert-Jan verlaten Boxtel

BOXTEL - Het had zomaar een aflevering van de populaire tv-serie Ik Vertrek kunnen zijn, over een Boxtels echtpaar dat een Bed and Breakfast gaat beginnen in Zuid Spanje. Hier zijn echter geen camera's bij, de rest is hetzelfde.

Zittend, aan de kassa bij Albert Heijn in Boxtel, is Petra Timmers bezig met haar laatste werkdag. ,,Hebben jullie vandaag een feestje of zo?" vraagt ze geïnteresseerd aan een kleuter die boodschappen op de band legt. ,,Ja, mijn mama is vandaag jarig" antwoord de jongeman trots. ,,Ik ga het hier best missen hoor", zal ze later zeggen. Na vandaag kunnen Petra en haar gezin zich helemaal richten op de naderende emigratie naar Comares, een dorpje in Andalusië.

,,Het grote verschil ten opzichte van mensen op tv, die een camping of B&B in het buitenland gaan starten, is dat wij niks hoeven te verbouwen. We kunnen er zo in", zegt Geert-Jan Timmers. ,,En dat is maar goed ook, want een echte klusjesman ben ik niet ondanks dat ik stukadoor ben", voegt hij er lachend aan toe.

De B&B wordt overgenomen van twee Engelse dames en draagt nu nog de naam ,,Diva España". De klandizie bestaat ook uit louter vrouwen. Het echtpaar Timmers gaat de hoofdletter D echter inruilen voor een V om zodoende het klantenpotentieel te verdubbelen.

De droom om ooit naar het buitenland te gaan ontstond ongeveer 15 jaar geleden. Echt concreet werden de plannen 5 jaar geleden toen het echtpaar op vakantie was in Andalusië. Petra: ,,Eigenlijk wilden we vorig jaar al vertrekken maar het duurde allemaal wat langer voordat we ons huis hadden verkocht. Maar 29 december vertrekken we, en vanaf 2018 is B&B Viva España officieel van ons. Van onze drie kinderen verhuizen de twee jongsten (15 en 18) mee, weliswaar later vanwege school maar ook zij zien het helemaal zitten. De oudste van twintig is heel blij voor ons maar die blijft in Nederland".