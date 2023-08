In Maria’s bijkeuken mag je gerust je boterham opeten; kapelletjes nodigen uit tot moment van rust

Jan Biggel snapt er niks van dat miljoenen mensen naar hem luisteren: ‘Ik kan helemaal niet zingen, joh’

LIEMPDE - Hij brak in 2021 door met zijn megahit Ons moeder zeej nog. Sindsdien reist hij stad, dorp en land af om zijn liedjes te zingen voor tienduizenden fans. Dat is best bijzonder, zeker als je helemaal niet kunt zingen. Niet onze woorden, wel die van Jan van den Biggelaar (59), beter bekend als Jan Biggel.