Irritatie over uitblijven van huurpenningen Kleine Aarde

Prins Joost d’n Echte zwaait de scepter over Ploegers­land (Liempde)

28 oktober LIEMPDE - Prins Joost d’n Echte regeert aanstaand carnavalsseizoen over Ploegersland. Zaterdagavond werd hij in Ploegerspaleis het Hof van Liempde samen met zijn adjudant Tom officieel geïnstalleerd. ‘In Liemt gao g’t vanêiges’ wordt hun credo. Burgemeester Mark Buijs was aanwezig om de kersverse prins Joost de bijbehorende scepter te overhandigen.