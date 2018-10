Jan Juffermans wil 'Wereld beter en gezonder maken'

Raad Boxtel krijgt uitleg over verkeers­plan­nen in Boxtel

7:01 BOXTEL - Veel vragen maandagavond tijdens de informatiebijeenkomst in de raadszaal waarbij de Boxtelse gemeenteraad en steunfractieleden uitleg kregen over de visie Move'31, het verkeersplan voor de toekomst van de verkeersafwikkeling in Boxtel. Een van de onderwerpen die aan de orde kwamen, was het verkeer in Noord-West.