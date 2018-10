'Je kan in Boxtel meer drugs krijgen dan in een grote stad'

De vriendjes tussen zes en acht jaar vertellen hun spannende verhaal in een geheime hut ,verscholen tussen de takken en bomen aan de Molenwijkseweg. ,,We hebben weleens naar drugs gezocht in het park", bekent één van hen. ,,Zagen iets glinsteren in het gras. Toen vonden we twee zilveren buisjes waar je vijf minuten van gaat lachen. We hebben die drugs in de prullenbak gegooid. We gaan dat spul echt nooit gebruiken. Daar word je gek van. Onze namen in de krant? Doe maar even niet."