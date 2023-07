Jongerenwerk Boxtel op de schop, toekomst jongerencentrum B-Town onzeker

Wijbosch­broek moet weer natte natuurpa­rel worden: ‘Je moet al af en toe laarzen aan, dan hopelijk altijd’

SCHIJNDEL - Het kost vijf miljoen euro en over een jaar of drie moet je als wandelaar het verschil merken. Het Wijboschbroek moet weer een natte natuurparel worden. ,,Dit gebied is echt bijzonder, bijna enig in zijn soort.”