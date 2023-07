Joost zet stappen voor bouw van 22 appartementen op terrein De Kleine Aarde

Geen treinstati­on en ook géén lightrail­trein in Helvoirt; Vught zet in op beter busvervoer

HELVOIRT - De bereikbaarheid van Helvoirt per openbaar vervoer is niet best en vraagt om verbetering. Het plan om een ‘lightrailtrein’ over het bestaande spoor te laten rijden, is echter een stap te ver, blijkt uit onderzoek van bureau Movares.