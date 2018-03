Kapwoede doorn in oog Boxtelse milieugoeroe

VVD kiest voor 'graffiti' op tegels, D66 heeft glossy, CDA een escaperoom: aan creativiteit ontbreekt het niet tijdens de ver­kie­zings­cam­pag­ne in Sint-Mi­chiels­ges­tel

12 maart SINT-MICHIELSGESTEL - De verkiezingscampagne in Sint-Michielsgestel krijgt in 2018 zeker niet het predikaat 'saai'. Want verschillende partijen bedenken verrassende manieren om de aandacht van de kiezers te trekken. Zo is D66 bezig met het huis-aan-huis verstrekken van een echte glossy vol interviews. Het CDA heeft in Berlicum een escaperoom in het 'verkiezingshok' gemaakt. En nu komt de VVD met 'graffiti' op stoeptegels.