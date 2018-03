Karakteristieke bomen langs A2 bij Boxtel en Best worden gekapt

'Wauw! Een politieke aard­ver­schui­ving in Haaren'

21 maart HAAREN - De nieuwe coalitie in Haaren wordt er een van Progressief '96 met het CDA of een brede coalitie met nog een derde partij. Of Progressief '96 dan een voorkeur heeft voor Samenwerking '95 of VVD kon Carine Blom, lijsttrekker voor Progressief '96 direct na de stemuitslag in Haaren nog niet zeggen.