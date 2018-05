Kasteel Stapelen in Boxtel verkocht, als de paus het goed vindt

BOXTEL - Kasteel Stapelen wordt verkocht aan een particuliere belegger. Dat heeft regionaal overste Jan Zuiker van de paters Assumptionisten bekend gemaakt. Die congregatie is sinds 1915 eigenaar van het monumentale kasteel en het bijhorende park van zes hectaren.

Wie de nieuwe eigenaar is, wil hij nog niet bekend maken. Wel dat het rijksmonument, waarvan de geschiedenis terug gaat tot midden veertiende eeuw, een zorg- en woonbestemming krijgt.

De overdracht is waarschijnlijk per 1 september. Er wonen nu nog twee paters in het complex. Die gaan elders in Boxtel wonen. Hiermee verdwijnt het 'moederhuis' van de paters Assumptionisten in Nederland. Er wonen verspreid over het land nog veertien paters van deze congregatie. Deze orde vestigde zich in 1915 in Boxtel.

Vanuit de hoofdzetel van de congregatie, Parijs, is al toestemming verleend voor de verkoop. De katholieke orde moet nog wel toestemming krijgen vanuit 't Vaticaan voor de verkoop.

Het eeuwenoude kasteel, blikvanger in hartje Boxtel, en het omringende park houden hun maatschappelijke bestemming. Volgens Zuiker en voorzitter Jan van Homelen van de Stichting Beheer Kasteel Stapelen - hij is oud-burgemeester van Boxtel - komt er een woon- en zorgcomplex in het gebouw. De nieuwe eigenaar - een vermogende Brabander - zou genegen zijn het park toegankelijk te houden voor bezoekers. Mogelijk dat er ook nog evenementen plaats kunnen hebben, zoals Kunst op Stapel of concerten.

Welke prijs voor het complex is betaald, maken Zuiker en Van Homelen niet bekend. 2 miljoen euro komt in de buurt zeggen ze maar is niet het correcte bedrag.

De paters verkopen overigens niet al hun bezit in Boxtel. De panden Prins Hendrikstraat 43 en 45 in het kasteelpark blijven hun eigendom. Daar willen ze een appartementencomplex laten bouwen voor de verkoop. Dat moet de congregatie geld op leveren om de missie en groei in Afrika en Azië te kunnen betalen.

Ook houden zij de begraafplaats bij het kasteel nog zeker vijftig jaar in beheer. Daar liggen zo'n 160 assumptionisten begraven. De resterende veertien paters van deze orde die nu nog in Nederland wonen, kunnen daar nog begraven worden.