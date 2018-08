Klassiek concert vanaf ponton in de Dommel in Boxtel

Boxtel gaat contante betaling in gemeente­huis weer bekijken

21 augustus BOXTEL - Contante betaling in het gemeentehuis van Boxtel is wellicht in de nabije toekomst weer beter mogelijk. Het gemeentebestuur gaat onderzoeken of het openstellen van één kassa daarvoor aan de balie tot de mogelijkheden behoort. Daarmee geeft het college gehoor aan een oproep daartoe die het CDA onlangs deed in schriftelijke vragen over de pinbetaling in het gemeentehuis.