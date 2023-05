Kopen bij de boerderij is hip: ‘Al die tussenschakels zijn eruit, hier weet je tenminste precies wat je eet’

Best wil ruim 1,5 miljoen euro extra voor verbouwing biblio­theek

BEST - Eigenlijk valt het beheer en onderhoud van de Openbare Bibliotheek Best sinds eind 2021 onder haar Eindhovense grote zus. Maar om het pand aan de Raadhuisstraat óók voor de komende vijftien jaar geschikt te maken en te onderhouden, zal de gemeente Best toch ruim 1,5 miljoen euro moeten bijleggen.