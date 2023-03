‘Ladies Night Bingo’ in Esch om geld in te zamelen voor kankeronderzoek: Alpe Du Esch

Een van de teamleden is Angela Goossen. Zij heeft zelf in 2017 borstkanker gehad en in 2018 werd ze genezen verklaard. ,,Wij bestaan uit 9 leden die uit Esch komen of ermee verbonden zijn. Ieder heeft een eigen verhaal met kanker. Een tijdje terug kwam het idee om mee te doen aan de Alpe d’HuZes”, zegt ze. Het draaiboek voor de bingo was snel gevonden, want een van de leden van team Alpe du Esch had er al eerder een georganiseerd.