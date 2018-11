Lampjes ophangen voor Liemt in het Licht

Paul en Marco van Dongen van buurtvereniging Kerkeind staan hoog op een ladder tegen de gevel van Nieuwstraat 10 aan, met een snoer lichtjes tussen hen in. ,,We doen dit met een vaste groep, al vanaf het begin in 2009", aldus Paul van Dongen. ,,Het resultaat is er altijd wel naar en na afloop wacht de erwtensoep met roggebrood en zult als beloning." Compagnon Marco heeft even iets minder te melden. ,,Ik heb hoogtevrees." Bij het klooster aan de Dorpsstraat is het klusteam van voetbalvereniging DVG aan het werk. ,,Dit is een lastig pand, de gevel zit vol bochten en hoekjes", aldus Jan Habraken.

Liemt in het Licht wordt georganiseerd onder de vleugels van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) en is ooit begonnen om het 'Wij-gevoel' in het dorp te versterken. Projectleider René Knoops: ,,Het eerste jaar wilde nog niet iedereen meedoen. Dit resulteerde toen in zwarte gaten midden in een zee van verlichte panden. Die mensen meldden zich toen snel alsnog aan." Nadat was begonnen met het verlichten van de panden in het centrum sloten in de daaropvolgende jaren ook veel particulieren in andere wijken van Liempde aan. Knoops: ,,Via SPPiLL kon de verlichting besteld worden, zodat alles er uniform uit bleef zien.” Inmiddels wordt er ieder jaar zo'n 3,5 kilometer aan lampjes opgehangen.