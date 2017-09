Liefdeslied edelhert klinkt nog niet in Het Groene Woud

BOXTEL/BEST - Het bleef woensdagavond stil tijdens de eerste burlexcursie in Het Groene Woud. De edelhertmannen hielden de kaken op elkaar. Toch waren alle deelnemers na afloop in hun nopjes. Want je staat niet elke dag oog in oog met de koning van het woud.

Martijn Fliervoet van natuurbeheerder Brabants Landschap tempert op voorhand de verwachtingen bij de deelnemers van de eerste burlexcursie die zijn werkgever in Het Groene Woud organiseert. ,,Tja, de vrouwen zijn nog niet zover en dus hoeven de mannen zich nog niet in het zweet te werken. Ze houden hun liefdeslied nog even voor zich."

Het zorgt voor wat gemor als het gezelschap op pad gaat. ,,Ben ik blij dat deze trip niet om zes uur 's ochtends is", merkt Annet Gevers uit Schijndel op. ,,Jammer, want er gaat niets boven burlende edelherten." Ze kan het weten want voorgaande jaren zag ze de 'mannen' in het Weerterbos en op de Veluwe hun best doen om de 'vrouwen' te bekoren.

Volledig scherm © Jean Pierre Reijnen

Freek van Vroonhoven uit Eindhoven kijkt ietwat beteuterd. De 8-jarige dierenvriend is speciaal met zijn oma Maria en tante Coby naar Best gekomen om een hert te zien en het liefst ook te horen.

Maar al na een paar honderd meter krijgt hij wat hij wil. In de verte duiken plots twee hindes en een kalfje op. Stemmen verstommen. ,,Wauw", fluistert kleine Freek. Fotocamera's klikken en verrekijkers worden tegen de ogen gedrukt. Maar waar zijn de mannen met hun majestueuze geweien?

Kalfjes

Na het geluksmomentje gaat de tocht verder. Bij gebrek aan herten vertelt Fliervoet over hoe de dieren vanuit Frankrijk in Het Groene Woud terecht kwamen. ,,Het bevalt ze prima hier want sinds ze begin maart werden uitgezet, is de groep al gegroeid met 4 kalfjes, zodat de teller nu op 17 dieren staat."

Na ruim een uur dreigt de groep wat uit elkaar te vallen. Voorin wordt nog steeds naarstig gezocht terwijl verder naar achteren volop gelachen wordt. Hier en daar klinkt gemompel als de een van de voeten in de Brabantse leem blijft kleven. Fliervoet haalt het tempo eruit en verzamelt zijn gasten. ,,We hebben nog één kans. Houd je ogen goed open als we dadelijk hier het hoekje om gaan. En ben vooral stil."

Volledig scherm © Cobie van den Brink

Imposant

Hij lijkt tegen dovemansoren te praten want al snel klinkt er zenuwachtig geroezemoes. Vooraan wordt ingehouden. De achterhoede dringt zich op. Daar, op honderd meter afstand staan ze. Twee grote mannenherten. Zelfs van die afstand zijn de koningen van het woud imposante verschijningen. Ze wrijven hun geweien tegen elkaar. Maar 'zingen' doen ze niet.

In de verte doet een ezel zijn uiterste best om de zaak op gang te brengen, maar koning edel wil er niets van weten. ,,Laat dat burlen maar zitten", wordt er gefluisterd. ,,Dit is mooi genoeg." Dan is het plots voorbij. De hoofdrolspelers draaien hun ruggen naar het publiek en verlaten het podium. Er wordt nog net niet gejuicht. ,,Wat een avontuur was dit!"

Belangstellenden kunnen tot half oktober elke woensdag en zaterdag mee op jacht naar de burlende edelherten in Het Groene Woud. Vooraf aanmelden is verplicht.