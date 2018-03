Liempdse bakker op de bres voor Brabantse broodjes, CDA'ers komen bij hem bakken

LIEMPDE - Artikelen in het Brabants Dagblad over de miljoenen die aan catering opgaan in het provinciehuis in Den Bosch verleidden fractievoorzitter Marianne van der Sloot van het CDA in Provinciale Staten tot de opmerking dat Brabant vooral bekend moet zijn om zijn goede besluiten en niet om zijn geweldige broodjes. Dat schoot bij bakker Jos van Eijndhoven uit Liempde in het verkeerde keelgat.