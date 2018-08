Liempdse familie is verliefd op de alpaca

Boxtelse woonstich­ting dubt over Babbelbak­fiets of bloembol­len

10:25 BOXTEL - Gaat in Boxtel een Babbelbakfiets rijden of gaan buurtgenoten samen bloembollen planten. Woonstichting St. Joseph bekijkt of twee door studenten van SintLucas aangedragen projecten uitgevoerd kunnen worden.