Limuscene: metal-frontvrouw rockt 'thuis' op de kiosk in Liempde

,,Het is acht jaar geleden dat ik voor het laatst in Liempde speelde", aldus Van Giersbergen. ,,Dat was met mijn band Ex Libris, tijdens de tweede editie van het festival." Zondagmiddag verzorgde Van Giersbergen samen met gitarist Bob Wijtsma een akoestische set. ,,We vinden het leuk om bekende liedjes in een ander jasje te gooien en vrolijke liedjes droeviger te maken", zo meldt ze, om vervolgens een uiterst melancholieke versie van het overbekende 'You're the one that I want' uit de film Grease in te zetten.