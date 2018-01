'Losse handjes' van Camiel Eurlings zijn voer voor carnavalshit

Dat het liedje over Eurlings gaat, is onmiskenbaar. In de bijhorende videoclip zingt Van den Biggelaar met een Limburgs accent voor een foto van de oud-CDA-minister, die onlangs moest aftreden als IOC-sportbestuurder vanwege de nasleep van de mishandeling van zijn ex-vriendin.

Jongenelen schreef de tekst en componeerde de melodie in een mum van tijd. Woensdag werd de clip door Emile Kalmann uit Sint-Oedenrode in elkaar gesleuteld en vandaag ging het nummer online op sociale media. ,,Vrouwen reageren doorgaans positief, mannen minder", zegt muzikant en producer Jongenelen. ,,Misschien omdat veel mannen zelf ook wel eens losse handjes hebben gehad."

Hij is niet bang door Us Camieleke aangepakt te worden voor smaad of aantasting van diens naam. ,,Graag. Dat is alleen maar meer publiciteit voor ons. Ik heb me goed ingelezen in de hele affaire. Die Eurlings had gewoon ruiterlijk zijn misstap moeten toegeven en zijn oprechte excuses moeten aanbieden. Al die draaikonterij stuitte mij tegen de borst. Ik geef hem met plezier nog een trap na. Maar alleen figuurlijk hoor."

Het duo, dat op tal van fronten in de muziekwereld actief is, deed al eerder van zich spreken met op de actualiteit geënte carnavalskrakers Zo ging 'Onno, mag ik je toyboy zijn' uit 2015 over Onno Hoes, de toenmalieg burgemeester van Maastricht. Dat nummer werd op YouTube ruim 860.00 keer bekeken. Begin dit jaar bracht Jongenelen een liedje uit over de Bredase voetbalclub Bladella die voetballertjes wegstuurde omdat ze niet genoeg lootjes hadden verkocht.