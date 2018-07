Man (27) uit Boxtel aangehouden na zware mishandeling op Stratumseind in Eindhoven

Boxtel moet 'alles uit de kast halen' om energieneu­traal te worden

12 juli BOXTEL - Blij met de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord, maar geen reden om met de armen over elkaar te gaan zitten. Dus gaat Boxtel snel in gesprek met de inwoners over het pad naar een energieneutrale gemeente. En dat is nodig, want om volledig energieneutraal te worden heeft Boxtel volgens wethouder Van der Wiel naar verhouding maar liefst 77 grote windmolens nodig.