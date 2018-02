Martin Garrix hoofdact van We Are Electric in Liempde

Liempde in de ban van de baan

25 februari LIEMPDE - Zomaar een ideetje dat in een mum van tijd uitgroeit tot een dorpsproject. Liempde is in de ban van een eigen ijsbaan. Op evenemententerrein D'n Tip zijn alle voorbereidingen getroffen. Met houten balken, landbouwplastic, een watertank en bovenal veel vereende krachten is er inmiddels een baan van 18x30 meter aangelegd. Nu is het wachten op die stevige vorst. De dikte van het ijs is nu ongeveer twee centimeter en ruim vijfduizend Liempdse ijsmeesters houden de dikte en kwaliteit in de gaten. Zeven centimeter is het streven.