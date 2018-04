Meer duidelijk over zorgcoöperatie onder paraplu van Boxtelse stichting Ouderen in Regie

Alarm SintLucas gaat wéér af, maar wil dit keer niet meer uit: buren liggen uren wakker

22 april BOXTEL - Omwonenden van het SintLucas in Boxtel hebben zaterdagnacht en zondagochtend veel last gehad van het inbraakalarm van de school. Dat ging af rond 02.00 uur en werd pas om 11.00 uur in de ochtend uitgezet. ,,Dit gebeurt wel twee keer per week, maar dan duurt het maar vijf minuten'', zegt een buurvrouw. Volgens directeur Paul Hamel van de school trad er een storing op in een brandmelder en komt er maandagochtend vroeg direct iemand om de boel te repareren.