Meldpunt voor buurtergernissen in Boxtel

De fractie van de SP stelde onlangs schriftelijke vragen over het juist verdwijnen onlangs van het meldpunt in Boxtel. Het gevolg was, volgens de socialisten, dat mensen met klachten, tips en vragen over zaken als losliggende stoeptegels, zwerfvuil, hondenpoep en parkeeroverlast in het gemeentehuis van het kastje naar de muur werden gestuurd en er veel zaken niet werden opgepakt. Onvoorstelbaar voor een gemeente die juist prat gaat op het luisteren naar burgers, oordeelde de SP.

Naar aanleiding van de SP-vragen heeft het college de partij laten weten dat het meldpunt volgende maand weer open gaat. Daarmee hoopt het college service aan burgers weer een duwtje in de rug te geven. ,,Er komen zo veel meldingen binnen, dat het nodig is prioriteiten te stellen. We pakken eerst zaken op die mogelijk tot onveiligheid leiden, daardoor blijven nu andere dingen soms lang liggen. Met heropenen van de servicelijn hopen we daaraan iets te doen."

Het blijft overigens niet bij alleen een servicelijn. Boxtel en Gestel introduceren nog dit jaar een app voor smartphones waarmee burgers klachten of meldingen kunnen doorgeven. En op hun telefoon kunnen volgen hoe de melding wordt behandeld en afgewerkt.

Het Boxtelse college zegt veel werk te willen maken van zowel servicelijn als app omdat juist de door de SP genoemde klachten van grote invloed zijn op de leefbaarheid in wijken. Daarom worden ook de wijkmakelaars in beide gemeenten er nauw bij betrokken. ,,Zij kunnen in samenspraak met zowel de ambtelijke afdeling als de buurt kijken wat er in de wijk speelt en welke zaken kunnen worden verbeterd. Ook samen met bewoners."