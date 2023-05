Minder gestolen auto's in Boxtel tijdens coronajaren

amateurvoetbal Missie Vierde Divisie | Alles over de zinderende kampioens­ra­ce tussen Nemelaer en Kruisland

In de rubriek Missie Vierde Divisie volgen we de Brabantse amateurclubs die in de eerste klasse B strijden om promotie. Het belooft een zinderend seizoensslot te worden waarin Kruisland en Nemelaer dromen van de Vierde Divisie. Elke week blikken we terug én vooruit. In deze tiende aflevering: de spelregels én de nacompetitie.