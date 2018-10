Minister wil onderzoek na legionella in waterzuiveringen Boxtel en Son

De minister reageert met hiermee op verschillende artikelen die in het Brabants Dagblad zijn verschenen over de verspreiding van de bacterie in Boxtel en Son. In die omgeving zijn meerdere mensen ziek geworden na de verspreiding van de bacterie vanuit de biologische waterzuivering in de buurt. Volgens de minister was ‘Directe verspreiding over grotere afstand vanuit zo’n biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie nog niet eerder bekend’, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. Omdat dit onbekend was, staan er ook geen eisen in de regelgeving voor deze installaties.