Mogelijk slachtoffer steekpartij gevonden in Boxtel, politie onderzoekt de zaak

President Jan de Koning: 'In Boxtel leeft carnaval nog als vanouds'

8 februari BOXTEL - Jan de Koning geeft met gerust gemoed het presidentschap van Indegat over in het 55ste jaar van het openbare carnaval in Boxtel. De Koning (55) vindt 22 jaar aan officiële functies hèt moment - want 2 x 11 - om te stoppen. ,,Nieuw bloed is goed voor het Boxtelse carnaval", vindt hij. Zijn opvolger is Frank van Heesch (54).