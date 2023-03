Mohamad en Anouk ontmoetten elkaar tijdens een etentje en koken nu dagelijks voor honderden vluchtelingen

Bewoners van Beekveld in Berlicum hopen alsnog op fikse schadever­goe­ding

DEN HAAG/BERLICUM – Vier bewoners van het Beekveld in Berlicum waren stomverbaasd toen de lagere bestuursrechter in Den Bosch de stekker uit hun planschadeclaim trok, zo bleek deze week bij de Raad van State in Den Haag.