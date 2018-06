Muzikale verrassingen tijdens Live in Liempde

,,We proberen een divers programma te bieden met acts die nog onbekend zijn", aldus mede-organisator Judith Terlouw (40) uit Liempde. Zij en haar man Arjan organiseren al langer huiskamerconcerten. Samen met andere muziekliefhebbers uit het dorp kwamen ze in 2015 tot Live in Liempde, dat direct succesvol was. ,,Ook dit jaar waren de tweehonderd kaarten binnen een uur uitverkocht. Het gezelschap loopt in vier groepen van locatie naar locatie onder begeleiding van een gids."



Het collectieve slotoptreden vindt plaats in de huiskamer van het opperwezen. Gospelpopkoor Spirit uit Berlicum krijgt in de Liempdse kerk het publiek op de banken, en dat was alweer even geleden. Met klassiekers als 'Oh Happy day' en 'I've got the Music in Me' wordt de middag dansend, klappend en joelend afgesloten. Marco van der Stelt (41) is vanuit Leiderdorp naar Liempde gekomen. ,,Achter ieder huis lijken hier wel complete landerijen te liggen", zo stelt hij verbaasd. ,,Al die muzikale verrassingen in zo'n groene omgeving maken het echt bijzonder."