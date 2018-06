Na zestig jaar is Boxtelaar op zoek naar verdwenen gedenksteen van bouwproject dat landelijk aandacht trok

BOXTEL - Het is 17 juni 1958 en de zes-jarige schoolkinderen Nellie Boselie en Christ van Eekelen staan in de Baandervrouwenlaan in Boxtel op hun paasbest gekleed te wachten op de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid ir. H.B.J. Witte en diens vrouw. Die komen een gedenksteen onthullen bij de nieuwe flats in die straat. Het is een bijzonder project in die tijd van wederopbouw. Nu zestig jaar later is heemkundige Van Eekelen op zoek naar die gedenksteen.

Sinds een week heeft de 66-jarige Boxtelaar Van Eekelen, oud-rechercheur, zich in die zoektocht vastgebeten. Hij is ook beheerder van de beeldbank van Heemkunde Boxtel en wist dat er enkele foto's van die plechtige handeling van zestig jaar geleden waren. Eentje zit in zijn familie-album. ,,Maar ik vond er steeds meer. Ook in het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch. Voor mij onbekende foto's die ik nu kan toevoegen aan onze beeldbank."

Van Eekelen wil dolgraag weten waar de gedenksteen is gebleven. En eigenlijk ook waar de loden koker - met daarin een officieel document - is gebleven die onder die gevelsteen in de muur was gemetseld.

Landelijk in het nieuws

Boxtel kreeg op die dag in 1958 hoog bezoek omdat de bouw van de flats niet alleen voor Boxtel bijzonder was, maar voor heel Brabant. Sterker nog: Boxtel was die dag landelijk nieuws. 'Minister Witte prijst continuebouwproject van Brabantse gemeenten', kopte de krant Het Parool. Boxtel had namelijk de eer dat daar het eerste woningcomplex kwam van het bouwproject Brabant 2. In zeven middelgrote Brabantse gemeenten werden via continuebouw - 'een gulden middenweg tussen systeembouw en traditionele bouw' - in 5 jaar tijd 4.500 woningen gebouwd, voor 75 miljoen gulden (circa 34 miljoen euro). Het was de tijd van de wederopbouw in Nederland. Er moest veel en snel gebouwd worden.

Inmiddels zijn enkele van de toen gebouwde flats aan de Baandervrouwenlaan gerenoveerd en twee ervan gesloopt. Laat daar nu net het flatgebouw bij zijn waar de gevelsteen in was gemetseld. Daar is een nieuw appartementencomplex voor teruggekomen. Van Eekelen heeft bij woonstichting St. Joseph navraag gedaan - en is ook zelf mee gaan zoeken - naar de gedenksteen. Tot nu toe vergeefs. Maar hij heeft nog hoop dat iemand weet waar de gedenksteen is opgeslagen. Een oud-opzichter meent dat de steen bewaard is gebleven. Mocht die alsnog boven water komen dan hoopt hij dat die opnieuw ingemetseld wordt op de oude locatie, ook al is het dan in het nieuwe woongebouw.

Hoofd der school

Van Eekelen en Boselie troffen elkaar na het overhandigen van bloemen aan mevrouw Witte vijftig jaar lang niet, hoewel ze beiden in Boxtel woonden. Totdat Nellie Boselie ook lid werd van Heemkunde Boxtel. Vanaf 2016 zitten ze samen in het dagelijks bestuur, zij als penningmeester en hij als secretaris. Zondag 17 juni hebben ze elkaar met wederzijde partners getroffen. Om even stil te staan bij zestig jaar geleden, toen ze beiden uitverkoren waren als 'afgezantjes'. ,,Waarom Nellie gekozen is, weet ik niet. Ik ben waarschijnlijk gekozen omdat mijn vader hoofd van de school De Zonnehoek in de buurt van de Baandervrouwenlaan was."

Onthulling van de gedenksteen op 17 juni 1958 © Gemeente Boxtel