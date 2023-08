Nachtvlinders spotten wint aan populariteit: in Boxtel werd 24 procent van alle soorten gezien

Fractie Hart zet vraagte­kens bij opening dierenho­tel De warme mand in Veghel: ‘Zorgen over overlast’

VEGHEL - Partij Hart vraagt zich af of het kersverse dierenhotel De warme mand in Veghel wel beschikt over de juiste vergunningen. In juli opende dat in een oude champignonkwekerij. In de buurt bestaan zorgen over overlast.