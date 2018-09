'Natuurlijk heb ik gedacht: moet ík dit nu doen. Maar het antwoord luidde telkens: ja, dat moet'

Hij had een biologieleraar, nogal een aparte snuiter. Zo’n docent die varkensharten meenam naar school. Of koeienogen. Mochten de leerlingen zo’n ding ontleden. Ge-wel-dig, vond Marcel Aries (38) dat. Arts wilde hij worden, dat wist-ie toen al. Maar werden het dieren of mensen? Bij de dierenarts in zijn woonplaats Boxtel mocht hij elke vrijdagmiddag na school meelopen. Kwamen er mensen met hun zieke hond of hoestende cavia. Keileuk om te doen, écht. Maar ook dat hij soms dacht van… tja... “Zo’n cavia… sorry, maar daar had ik dan toch niet echt iets mee.” Enfin, uiteindelijk werden het tóch zieke mensen die hij liever beter probeert te maken.