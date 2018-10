Navigatiesystemen en airbags buitgemaakt bij minstens tien inbraken in Boxtel-Oost: ‘Een waardeloze actie’

BOXTEL - Het is niet dat hij het adres van zijn werkgever niet meer weet, maar schrikken deed Arno van Helvoort woensdagochtend wel. Zijn navigatiesysteem was foetsie. “Wat kun je doen? Je staat machteloos.”

Ingebroken, dus. En niet alleen bij de Boxtelnaar in kwestie. Behalve bij hem, bleek er in de nacht van dinsdag op woensdag ook uit auto’s van twee straatgenoten te zijn gejat. “En als ik takelbedrijf Van Eijck mag geloven, is er die nacht in totaal bij twaalf auto’s in Boxtel ingebroken.”

Dat beaamt de politie, die tien meldingen van auto-inbraken ontving. “En dat kunnen er gerust meer worden, omdat gedupeerden van dit soort zaken vaak aangifte doen via internet”, laat een politiewoordvoerder weten. De inbraken vonden allemaal in de nacht plaats, ‘vermoedelijk kort op elkaar’.

Quote Als ik takelbe­drijf Van Eijck mag geloven, is er die nacht in totaal bij twaalf auto’s in Boxtel ingebroken Gedupeerde Arno van Helvoort

De daders richtten zich op Boxtel-Oost. Daar sloegen zij hun slag in de Puccinistraat en de Albinonistraat. Airbags en navigatiesystemen werden buit gemaakt. De politie zegt te kwestie te onderzoeken. “Maar dat is in dit soort situaties wel lastig. Daarom doen we een oproep aan iedereen: als u iets heeft gezin, neem dan contact met ons op.”

Niets merkwaardigs

Voor Van Helvoort, woonachtig in de Puccinistraat, was het sowieso een verrassing. Aan zijn personenauto zag hij niets merkwaardigs. “Geen inbraaksporen, niks. Ik heb online aangifte gedaan. Verder sta je compleet machteloos. De politie is niet langs geweest, trouwens.”