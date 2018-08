Nieuwe Lunchroom op de Markt in Boxtel

Boxtelse cultuurver­bin­der Romijn Conen heeft draagvlak

11:13 BOXTEL - Romijn Conen (51) zegt in alle gevallen rustig te zijn gebleven. De acteur heeft de commotie die speelde rond zijn benoeming tot cultuurverbinder (aanvankelijk stadskunstenaar genoemd) in Boxtel links laten liggen. Alle shit die er over op Facebook werd uitgestrooid, gelaten voor wat die was. En frappant of niet, nu vier maanden aan de slag zegt hij niets van verzet te hebben gemerkt. Hij heeft uiteraard ook gesproken met zijn grootste 'vijanden'. Steeds was het Brabants 'het komt goed' het eind van het liedje. ,,En dat komt het ook", aldus Conen, geboren in het Limburgse Broekhuizen.