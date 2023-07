‘O gottegot, als dat maar geen woningbouw wordt’ – maar de Dommelbimd wérd een uniek Boxtels natuurgebied

indebuurt.nl 3 x in deze natuurge­bie­den bij Den Bosch mogen honden los lopen

Voor veel honden is het heerlijk om vrij rond te lopen in de natuur en lekker te ravotten. Ga je met je trouwe viervoeter op pad? Dan is het goed om te weten in welke natuurgebieden bij Den Bosch je hond los mag lopen.