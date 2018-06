Ondernemers Boxtel: 'Plan voor de Markt kan ons de kop kosten'

Ook aan de andere kant van het plein wordt er gemopperd. Dok12 constateert dat de gemeente zich bij het definitieve plan niet aan de afspraken heeft gehouden. ,,Er is geschoven met de parkeerplaatsen voor auto's. Zodat ook niemand de nieuwe, dure waterstraat kan zien trouwens. En tegen de afspraken in is er een lantaarnpaal pal voor de deur getekend, waardoor ik mijn nieuw aangeschafte tent niet kan plaatsen", aldus de kastelein van Dok12.



Filipe van den Borne van de gelijknamige modewinkel was namens ondernemers betrokken bij de plannen, maar ziet nu ook een fietsenstalling pal voor zijn deur. ,,Natuurlijk is er overleg geweest. Maar er is nog De Markt zou moeten gaan bruisen. Nou, niet aan onze kant."