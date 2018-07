'Ontslagen docent (28) Baanderherencollege sprak niet met meer scholieren af'

video's De populair­ste dj ter wereld draaide dit weekend in Liempde en zo zag het eruit

14:45 LIEMPDE - Martin Garrix, al twee jaar lang de meest populaire dj ter wereld, draaide afgelopen weekend zijn enige set op Nederlandse bodem van dit jaar. En hij deed dat tijdens festival We Are Electric in Liempde, of all places. Hoe ziet zo'n optreden van de bekendste dj van de wereld er eigenlijk uit?