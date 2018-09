Oproep: besmet door legionella in Boxtel of Son?

OproepBOXTEL – Dat vorig jaar een recordaantal van 123 Brabanders een legionellabesmetting opliep, valt deels toe te schrijven aan de waterzuiveringsinstallaties bij bedrijven in Boxtel en Son. Die dienden in een deel van de gevallen als bron. In Boxtel raakten volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zeker veertien mensen besmet en was de waterzuiveringsinstallatie bij vleesbedrijf Vion boosdoener. Ook in het geval van destructiebedrijf Rendac in Son betrof het meerdere besmettingen, en dat al jaren op rij.