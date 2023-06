Opvang in Liduina gaat dicht: veertig Oekraïners verhuizen naar oud pand Wit-Gele Kruis

Bewoners klagen over inrichting Albinoni­straat: ‘Volstrekt afhanke­lijk van de willekeur van ambtenaren’

BOXTEL - Meer dan vijf jaar duurde het voor het bouwplan aan de Albinonistraat in Boxtel groen licht kreeg. Omwonenden voelden zich door de gemeente als zeurkousen weggezet. Een jaar verder klagen de omwonenden nog steeds steen en been, maar dan over de inrichting van hun straat.